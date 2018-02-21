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Власть

Забота депутатская. Гражданам больше не придется собирать кипу бумаг для пенсии

Пенсионерам Кыргызстана не придется собирать кипу подтверждающих документов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Аалы Карашев.

Он предлагает внести поправки в законопроект в части сокращения списка необходимых документов. При подаче заявления на назначение пенсии гражданин должен представить паспорт, трудовую книжку, а также сведения от работодателей о размере зарплаты за любые 60 месяцев непрерывного периода работы и сведения об уплате страховых взносов за это время.

Остальные обязательства по подтверждению уплаты страховых взносов за иные периоды трудовой деятельности предлагается возложить на Социальный фонд КР.

Аалы Карашев объяснил инициативу тем, что пенсионерам обременительно собирать множество справок и подтверждающих документов. Кроме того, он предлагает увеличить и срок сбора документов с одного до шести месяцев.
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