По итогам Совета глав государств ШОС подписан ряд документов

По итогам очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества подписан и принят ряд многосторонних документов.
Напомним, что президент Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Китай принял участие в очередном заседании Совета глав государств ШОС в Тяньцзине.
По итогам саммита главы стран подписали и приняли следующие документы:
1. Тяньцзиньскую декларацию Совета глав государств — членов ШОС.
2. Решение Совета глав государств — членов ШОС об утверждении документов по итогам заседания совета:
— Стратегию развития ШОС до 2035 года;
— Программу сотрудничества государств — членов ШОС в противодействии экстремистской идеологии на пространстве ШОС на 2026-2030 годы;
— Дорожную карту по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года.
3. Решение Совета глав государств — членов ШОС о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера ШОС по диалогу.
4. Решение Совета глав государств — членов ШОС о получении организацией статуса наблюдателя при СНГ.
5. Решение Совета глав государств — членов ШОС о статусе «партнер организации».
6. Решение Совета глав государств — членов ШОС об объявлении Чолпон-Аты (Кыргызская Республика) туристической и культурной столицей организации в 2025-2026 годах.
7. Решение Совета глав государств — членов ШОС о полномочиях генерального секретаря ШОС на подписание документов:
— Протокола к соглашению между ШОС и правительством КНР об условиях пребывания секретариата ШОС в Китае от 17 июня 2004 года;
— Меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и фондом «Росконгресс».
8. Решение Совета глав государств — членов ШОС об утверждении докладов о деятельности организации за прошедший год:
— Доклада генерального секретаря ШОС о деятельности организации за прошедший год;
— Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности региональной антитеррористической структуры организации в 2024 году.
9. Соглашение между государствами — членами ШОС об Антинаркотическом центре ШОС.
10. Соглашение между государствами — членами ШОС об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран — участниц организации.
11. Заявление Совета глав государств — членов ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН.
12. Заявление Совета глав государств — членов ШОС об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики.
13. Заявление Совета глав государств — членов ШОС по устойчивому развитию энергетики.
14. Заявление Совета глав государств — членов ШОС о сотрудничестве в области «зеленой» промышленности.
15. Заявление Совета глав государств — членов ШОС о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта.
16. Заявление Совета глав государств — членов ШОС о поддержке многосторонней торговой системы.
17. Заявление Совета глав государств — членов ШОС в деле эффективного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней.
18. Заявление Совета глав государств — членов ШОС об укреплении научно-технического и инновационного сотрудничества.
— Заявление руководителей уполномоченных министерств и ведомств государств — членов ШОС об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого развития;
— Протокол к Соглашению между ШОС и правительством Китая об условиях пребывания секретариата организации в КНР от 17 июня 2004 года.