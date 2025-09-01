16:04
Власть

По итогам Совета глав государств ШОС подписан ряд документов

По итогам очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества подписан и принят ряд многосторонних документов.

Напомним, что президент Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Китай принял участие в очередном заседании Совета глав государств ШОС в Тяньцзине.

По итогам саммита главы стран подписали и приняли следующие документы:

1. Тяньцзиньскую декларацию Совета глав государств — членов ШОС.

2. Решение Совета глав государств — членов ШОС об утверждении документов по итогам заседания совета:

— Стратегию развития ШОС до 2035 года;

— Программу сотрудничества государств — членов ШОС в противодействии экстремистской идеологии на пространстве ШОС на 2026-2030 годы;

— Дорожную карту по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года.

3. Решение Совета глав государств — членов ШОС о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера ШОС по диалогу.

4. Решение Совета глав государств — членов ШОС о получении организацией статуса наблюдателя при СНГ.

5. Решение Совета глав государств — членов ШОС о статусе «партнер организации».

6. Решение Совета глав государств — членов ШОС об объявлении Чолпон-Аты (Кыргызская Республика) туристической и культурной столицей организации в 2025-2026 годах.

7. Решение Совета глав государств — членов ШОС о полномочиях генерального секретаря ШОС на подписание документов:

— Протокола к соглашению между ШОС и правительством КНР об условиях пребывания секретариата ШОС в Китае от 17 июня 2004 года;

— Меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и фондом «Росконгресс».

8. Решение Совета глав государств — членов ШОС об утверждении докладов о деятельности организации за прошедший год:

— Доклада генерального секретаря ШОС о деятельности организации за прошедший год;

— Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности региональной антитеррористической структуры организации в 2024 году.

9. Соглашение между государствами — членами ШОС об Антинаркотическом центре ШОС.

10. Соглашение между государствами — членами ШОС об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран — участниц организации.

11. Заявление Совета глав государств — членов ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН.

12. Заявление Совета глав государств — членов ШОС об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики.

13. Заявление Совета глав государств — членов ШОС по устойчивому развитию энергетики.

14. Заявление Совета глав государств — членов ШОС о сотрудничестве в области «зеленой» промышленности.

15. Заявление Совета глав государств — членов ШОС о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта.

16. Заявление Совета глав государств — членов ШОС о поддержке многосторонней торговой системы.

17. Заявление Совета глав государств — членов ШОС в деле эффективного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней.

18. Заявление Совета глав государств — членов ШОС об укреплении научно-технического и инновационного сотрудничества.

— Заявление руководителей уполномоченных министерств и ведомств государств — членов ШОС об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого развития;

— Протокол к Соглашению между ШОС и правительством Китая об условиях пребывания секретариата организации в КНР от 17 июня 2004 года.
