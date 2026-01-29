Почему 10 месяцев: власти ответили на критику сроков обучения в автошколах

Руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков прокомментировал обсуждение сроков обучения для получения водительского удостоверения. Соответствующий пост он опубликовал в социальных сетях.

По его словам, несмотря на ранее данные разъяснения, в обществе по-прежнему звучат вопросы, в частности — почему предлагается установить срок обучения в 10 месяцев. Орунбеков отметил, что все требования направлены исключительно на повышение качества подготовки водителей и снижение аварийности на дорогах.

«Водитель, получивший достаточные знания, не создает угрозы ни для себя, ни для пассажиров, ни для других участников дорожного движения. Из-за тех, кто покупает водительские удостоверения и не знает правил, ежегодно гибнут сотни людей», — подчеркнул он.

Дайырбек Орунбеков добавил, что государство не ставит целью создавать неудобства для граждан.

Основная задача — обеспечить безопасность и сохранить человеческие жизни. По его словам, 10-месячный срок включает теоретические и практические занятия и не предполагает ежедневного обучения. Занятия планируется проводить два-три раза в неделю по 2–3 часа, в том числе с возможностью онлайн-обучения.

Он также ответил на критику о том, что двух с половиной месяцев якобы достаточно для подготовки водителя. По его мнению, за такой короткий срок невозможно глубоко усвоить знания. Кроме того, в новую программу планируется включить психологическую подготовку и занятия по дорожной этике.

«Из-за нетерпимости и грубости на дорогах ежедневно происходят конфликты. Именно поэтому в учебную программу вводятся элементы культуры вождения и взаимного уважения», — отметил чиновник.

В качестве примера он привел опыт развитых стран, где получение водительского удостоверения занимает от шести месяцев до одного–двух лет.

В частности, в Финляндии обучение может длиться до года, после чего водитель сначала получает временное удостоверение. В Германии срок составляет в среднем 6–12 месяцев, в Швеции и Норвегии — до года, а в Великобритании, Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии — до двух лет.

Руководитель службы информационной политики также привел статистику ДТП в Кыргызстане. По его данным, в 2025 году в стране зарегистрировано 8 тысяч 456 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 900 человек и пострадали 12 тысяч 169. За последние 10 лет произошло более 75 тысяч ДТП, жертвами которых стали свыше 9 тысяч человек.

«По числу погибших в результате ДТП Кыргызстан входит в число стран-лидеров. Все предпринимаемые меры направлены на безопасность граждан и снижение смертности на дорогах», — подчеркнул он.

В завершение Орунбеков отметил: многие водители сегодня не знают Правил дорожного движения и даже не помнят, в каких автошколах проходили обучение, что является следствием прежней коррупционной системы.