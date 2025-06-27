По итогам заседания Высшего Евразийского эконсовета подписан ряд документов

Сегодня, 27 июня, по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске подписан и принят ряд документов. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.
Участники заседания приняли 10 документов:
- решение «О механизме распределения между членами коллегии Евразийской экономической комиссии обязанностей по сферам деятельности»;
- протокол «О внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (IV «большой» протокол)»;
- решение «О внесении изменений в положение о Совете руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств — членов Евразийского экономического союза»;
- распоряжение «О представлении информации в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий (приложение № 20 к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года)»;
- распоряжение «О результатах мониторинга исполнения в 2023-2024 годах государствами — членами Евразийского экономического союза положений, предусмотренных правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности»;
- распоряжение «О реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза»;
- решение «Об основных направлениях экономического сотрудничества в области спорта в рамках ЕАЭС»;
- решение «О досрочном прекращении» полномочий члена коллегии Евразийской экономической комиссии«;
- решение «О назначении члена коллегии Евразийской экономической комиссии»;
- распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета».