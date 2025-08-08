09:07
Общество

Граждан просят не размещать в Сети скрины документов, содержащих личные данные

Граждан просят не размещать в Сети скрины документов, содержащих личную информацию. О мерах предосторожности против мошенников напомнило Госагентство по защите персональных данных.

Такие действия могут привести к утечке конфиденциальных данных и способствовать мошенническим схемам. Кыргызстанцам настоятельно рекомендуют проявлять осторожность и не публиковать в открытом доступе сканы паспортов, водительских удостоверений, ИНН, медицинских справок и других документов.

В ведомстве также проинформировали о том, что с платформы Lalafo был удален раздел «Бюро находок», в котором публиковались снимки личных документов. Это сделано для предотвращения несанкционированного распространения персональных данных.

Если вы нашли чужой документ с персональными данными, то:

— передайте его в ближайший ЦОН, подразделение ГРС, бюро находок госорганов или отдел милиции;
— не размещайте фото документа в соцсетях или на платформах.

Согласно действующему законодательству, за нарушение порядка сбора, хранения, обработки и распространения персональных данных предусмотрена административная ответственность.
