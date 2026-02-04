11:02
Общество

Для иностранцев с родней в КР могут смягчить сроки пребывания в стране

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев представил на общественное обсуждение проект изменений в Закон «О внешней миграции». Документ предлагает смягчить правила пребывания иностранных граждан, имеющих близких родственников — граждан Кыргызстана.

Поправка в статью 6 предусматривает исключение из действующего ограничения, согласно которому срок безвизового пребывания не должен превышать 60 дней в течение 120-дневного периода. Новое правило позволит иностранцам, члены семьи которых являются гражданами Кыргызстана, находиться в стране дольше без риска получить запрет на въезд.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на защиту права на семейную жизнь, предотвращение гуманитарных конфликтов и устранение последствий формального применения миграционных норм. Приводятся примеры резонансных случаев, когда гражданам, имеющим устойчивые семейные связи в КР, ошибочно устанавливали ограничения на въезд из-за технических неточностей учета сроков пребывания.

Законопроект также учитывает международную практику и положения Цифрового кодекса. Финансовых затрат из республиканского бюджета его реализация не требует.

Документ опубликован для общественного обсуждения на сайте Жогорку Кенеша.
