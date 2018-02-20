Модернизация ТЭЦ. У энергетиков есть документы только на поставку оборудования

Энергетики могут обосновать только поставку оборудования от ТВЕА. Об этом стало известно сегодня на заседании депутатской комиссии, расследующей причины аварии на Бишкекской ТЭЦ.

Глава ОАО «Электрические станции» Узак Кадырбаев отметил, что в компании имеются документы только на поставку оборудования, которое прошло через границу. Пусконаладочные работы, обучение сотрудников обосновать невозможно.

Кроме того, надзор проекта модернизации ТЭЦ Бишкека проводит китайская компания. Она не аффилирована с ТВЕА. Однако по соглашению с ТВЕА «Электрические станции» не могут нанять другую компанию по надзору.