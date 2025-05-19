В Кыргызстан из-за рубежа завезена и выгружена на склад хранения очередная партия оборудования для модернизации электросетей, сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Отмечается, что среди завезенного оборудования — новые интеллектуальные счетчики, СИП (cамонесущий изолированный провод), кабели и трансформаторы.

По данным ведомства, общая сумма поставок оборудования составила $58 миллионов, которые выделил Всемирный банк, из них: грант — $33 миллиона, кредит — $25 миллионов.

В Минэнерго отметили, что в рамках проекта «Модернизация энергосектора» в общей сложности предусмотрена закупка 291 трансформатора, 100 километров кабеля и 233 километров СИП, а также 500 тысяч 100 единиц «умных» счетчиков.





