Общество

КР получила оборудование для цифровой криминалистики и защиты инфраструктуры

Фото пресс-службы СЭС. КР передали оборудование для цифровой криминалистики и защиты инфраструктуры

Судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции и Антитеррористический центр ГКНБ получили новое оборудование для развития цифровой криминалистики и защиты критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба СЭС.

Техническую помощь предоставил проект «Инструмент ЕС — ООН по борьбе с глобальными угрозами терроризма», который финансирует Европейский союз и реализует Контртеррористическое управление ООН.

Новая техника для экспертов

Переданное оборудование позволит СЭС вывести компьютерно-технические (КТЭ) и фоноскопические экспертизы на современный уровень, повысив эффективность расследований, связанных с противодействием терроризму.

Как отметил первый заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу, СЭС «становится неотъемлемой частью научно-технического развития страны».

Новое программное обеспечение и техника помогут экспертам эффективно анализировать цифровые доказательства, ускорять расследования и повышать точность заключений, отметили в службе.

Защита критической инфраструктуры

Антитеррористический центр ГКНБ получил техническое оборудование для использования онлайн-платформы по защите критической инфраструктуры и уязвимых объектов, разработанной при поддержке «Инструмента ЕС — ООН».

Кроме того, специалисты СЭС и Антитеррористического центра получили доступ к международным обучающим программам и лучшим мировым практикам.

Справка

КТЭ — исследование компьютерной техники и цифровой информации для получения доказательств.

Фоноскопическая экспертиза — исследование звукозаписей и голоса для идентификации говорящих и проверки подлинности записей.
