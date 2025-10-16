КР получила оборудование для цифровой криминалистики и защиты инфраструктуры

Фото пресс-службы СЭС. КР передали оборудование для цифровой криминалистики и защиты инфраструктуры

Судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции и Антитеррористический центр ГКНБ получили новое оборудование для развития цифровой криминалистики и защиты критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба СЭС.

Техническую помощь предоставил проект «Инструмент ЕС — ООН по борьбе с глобальными угрозами терроризма», который финансирует Европейский союз и реализует Контртеррористическое управление ООН.

Новая техника для экспертов





Как отметил первый заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу, СЭС «становится неотъемлемой частью научно-технического развития страны».

Новое программное обеспечение и техника помогут экспертам эффективно анализировать цифровые доказательства, ускорять расследования и повышать точность заключений, отметили в службе.

Защита критической инфраструктуры





Кроме того, специалисты СЭС и Антитеррористического центра получили доступ к международным обучающим программам и лучшим мировым практикам.