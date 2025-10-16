КР получила оборудование для цифровой криминалистики и защиты инфраструктуры

Судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции и Антитеррористический центр ГКНБ получили новое оборудование для развития цифровой криминалистики и защиты критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба СЭС.
Техническую помощь предоставил проект «Инструмент ЕС — ООН по борьбе с глобальными угрозами терроризма», который финансирует Европейский союз и реализует Контртеррористическое управление ООН.
Новая техника для экспертов
Как отметил первый заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу, СЭС «становится неотъемлемой частью научно-технического развития страны».
Новое программное обеспечение и техника помогут экспертам эффективно анализировать цифровые доказательства, ускорять расследования и повышать точность заключений, отметили в службе.
Защита критической инфраструктуры
Кроме того, специалисты СЭС и Антитеррористического центра получили доступ к международным обучающим программам и лучшим мировым практикам.
Справка
КТЭ — исследование компьютерной техники и цифровой информации для получения доказательств.
Фоноскопическая экспертиза — исследование звукозаписей и голоса для идентификации говорящих и проверки подлинности записей.