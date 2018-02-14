14:49
-6
USD 68.43
EUR 84.32
RUB 1.18
Власть

Электронная система фискализации увеличит налоговые поступления в Кыргызстане

После внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур в Кыргызстане ежегодно может поступать свыше 10 миллиардов сомов от сбора НДС. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша министр экономики Артем Новиков.

Нардепы обсуждают проект закона о введении данной системы. Депутат Бакыт Торобаев спросил, сколько налогов будет собираться дополнительно, если закон примут. Выяснилось, что по налогу на добавочную стоимость у 423 субъектов предпринимательства выявили нарушения по счетам-фактурам на 446 миллионов сомов. «Эти деньги однозначно будут поступать в бюждет, потому что система не позволит манипулировать со счетами-фактурами», — заявил Артем Новиков.

Он добавил, что, по различным данным, 39 процентов экономики Кыргызстана находится в тени, а это около 200 миллиардов сомов. «После внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур можно будет собрать в среднем около 10 миллиардов сомов НДС в год. Мы не ожидаем, что такая сумма поступит в первый год, потому что о ней можно говорить только после полного внедрения системы. Это займет определенное время», — подчеркнул глава Минэкономики.
Ссылка:
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте вновь поднимают вопрос о краже несовершеннолетних невест
Няни, собачьи парикмахеры, прислуга. Кому еще не нужны кассовые машины
Депутат заявляет, что налоговики лоббируют интересы одной российской компании
У президента появился новый представитель в парламенте
В парламенте вновь размышляют, как ограничить в Интернете рекламу алкоголя
Депутаты требуют рассмотреть на заседании провалившуюся судебную реформу
Мэров городов предлагают избирать большинством голосов местных депутатов
Поговорить с депутатами Жогорку Кенеша стало проще. Можно задать вопросы онлайн
Жогорку Кенеш-2018. Во сколько обходятся нам депутаты
Состав депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ
Популярные новости
Всех сотрудников АКС проверить на&nbsp;соответствие требует Сооронбай Жээнбеков Всех сотрудников АКС проверить на соответствие требует Сооронбай Жээнбеков
Президент обвинил Генпрокуратуру в&nbsp;неэффективности и&nbsp;безосновательных проверках Президент обвинил Генпрокуратуру в неэффективности и безосновательных проверках
Борьба с&nbsp;коррупцией. Президент рискует доверием народа, если не&nbsp;пойдет дальше Борьба с коррупцией. Президент рискует доверием народа, если не пойдет дальше
Итоги Совбеза. Доходы и&nbsp;расходы всех силовиков проверят в&nbsp;ближайшее время Итоги Совбеза. Доходы и расходы всех силовиков проверят в ближайшее время
Бизнес
Открытое обращение гражданина Японии к&nbsp;президенту Кыргызстана Открытое обращение гражданина Японии к президенту Кыргызстана
Переход к&nbsp;стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны Переход к стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны
Подарки от&nbsp;MegaCom ко&nbsp;Дню всех влюбленных Подарки от MegaCom ко Дню всех влюбленных
Скидка 70&nbsp;процентов на&nbsp;номера категории Platinum от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 70 процентов на номера категории Platinum от Мобильного оператора О!