Электронная система фискализации увеличит налоговые поступления в Кыргызстане

После внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур в Кыргызстане ежегодно может поступать свыше 10 миллиардов сомов от сбора НДС. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша министр экономики Артем Новиков.

Нардепы обсуждают проект закона о введении данной системы. Депутат Бакыт Торобаев спросил, сколько налогов будет собираться дополнительно, если закон примут. Выяснилось, что по налогу на добавочную стоимость у 423 субъектов предпринимательства выявили нарушения по счетам-фактурам на 446 миллионов сомов. «Эти деньги однозначно будут поступать в бюждет, потому что система не позволит манипулировать со счетами-фактурами», — заявил Артем Новиков.

Он добавил, что, по различным данным, 39 процентов экономики Кыргызстана находится в тени, а это около 200 миллиардов сомов. «После внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур можно будет собрать в среднем около 10 миллиардов сомов НДС в год. Мы не ожидаем, что такая сумма поступит в первый год, потому что о ней можно говорить только после полного внедрения системы. Это займет определенное время», — подчеркнул глава Минэкономики.