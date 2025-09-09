09:37
Артем Новиков предлагает унифицировать финансовые регламенты ЕАЭС, ШОС и БРИКС

Артем Новиков предлагает унифицировать финансовые регламенты ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Об этом председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) говорил, выступая на сессии «Россия и Азия: как построить мосты в новой реальности банкинга» Восточного экономического форума.

Фото СМИ. Артем Новиков на Восточном экономическом форуме

Он также отметил необходимость перехода от пассивного реагирования на глобальные вызовы к проактивной модели цифрового взаимодействия и добавил, что современные вызовы в мировой финансовой системе требуют выстраивания новых механизмов сотрудничества, основанных на цифровых решениях.

«Мы все оказались в ситуации, когда необходимо искать альтернативы и выстраивать новые мосты доверия, но уже на своих условиях. Нам нужно менять подходы, а не ждать, когда начнутся проблемы. Надо действовать на опережение, формируя новый уровень коммуникации и сотрудничества, основанный на цифровых решениях», — сказал он.

Артем Новиков предлагает унифицировать финансовые регламенты в рамках ЕАЭС, ШОС и БРИКС и создать единые платежные контуры на основе блокчейна и цифровых валют, а также обеспечить прозрачные условия для работы с криптоактивами через регулируемые международные цифровые платформы.

Он привел в пример РКФР, отметив, что фонд является стратегической платформой, объединяющей интересы государства, бизнеса и международных партнеров.

«Мы видим свою роль в том, чтобы быть не просто финансовым институтом, а стратегическим мостом, который соединяет национальные интересы с международными возможностями», — пояснил Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342676/
просмотров: 427
