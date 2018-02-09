Абдырахман Маматалиев: Все ждут конкретных действий в борьбе с коррупцией

За жесткой критикой силовиков должны последовать действия президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом ИА «24.kg» заявил экс-вице-премьер-министр по силовому блоку Абдырахман Маматалиев, комментируя итоги Совета безопасности.
По словам Абдырахмана Маматалиева, впервые за многие годы глава государства публично высказался обо всех недостатках руководителей и сотрудников силовых органов.
Бывший вице-премьер отметил, что теперь нужно тщательно выяснять, кто стоит за системной коррупцией.
«Я считаю, что нужно возбуждать уголовные дела в отношении руководителей, в чьих ведомствах процветает коррупция, и увольнять их. Должно быть очищение. Борьба с коррупцией должна быть не на словах, а на деле», — подчеркнул он.
Абдырахман Маматалиев добавил, что после высказанной президентом страны критики в адрес силовых структур, должны последовать кадровые перестановки.
Вчера в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходило заседание Совета безопасности. Это было первое заседание под председательством нового президента страны. Члены Совбеза рассматривали вопрос «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».