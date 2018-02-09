Абдырахман Маматалиев: Все ждут конкретных действий в борьбе с коррупцией

За жесткой критикой силовиков должны последовать действия президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом ИА «24.kg» заявил экс-вице-премьер-министр по силовому блоку Абдырахман Маматалиев, комментируя итоги Совета безопасности.

По словам Абдырахмана Маматалиева, впервые за многие годы глава государства публично высказался обо всех недостатках руководителей и сотрудников силовых органов.

«Все знали о неприкасаемых в правоохранительных и фискальных структурах. Все говорили об этом, но за закрытыми дверями. И наконец Сооронбай Жээнбеков озвучил. Я не ожидал такого от президента», — сказал Абдырахман Маматалиев.

Бывший вице-премьер отметил, что теперь нужно тщательно выяснять, кто стоит за системной коррупцией.

«Я считаю, что нужно возбуждать уголовные дела в отношении руководителей, в чьих ведомствах процветает коррупция, и увольнять их. Должно быть очищение. Борьба с коррупцией должна быть не на словах, а на деле», — подчеркнул он.

Абдырахман Маматалиев добавил, что после высказанной президентом страны критики в адрес силовых структур, должны последовать кадровые перестановки.

«После такого открытого заявления президента общественность и международные организации будут следить за следующим шагом Сооронбая Жээнбекова. Заявил и все? Или глава государства на самом деле наведет порядок? Должны прийти честные люди не только в правоохранительные органы, но и в правительство. Правительство в последнее время превратили в какую-то экспериментальную лабораторию», — сказал Абдырахман Маматалиев.

Вчера в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходило заседание Совета безопасности. Это было первое заседание под председательством нового президента страны. Члены Совбеза рассматривали вопрос «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».