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Власть

Реализация цифровой повестки ЕАЭС позволит странам союза лучше конкурировать

«Реализация цифровой повестки ЕАЭС позволит странам союза конкурировать в новых экономических реалиях и не остаться в стороне от изменений глобальной торгово-экономической архитектуры», — заявил сегодня премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков на заседании Евразийского межправительственного совета.

аппарата правительства
Фото аппарата правительства. Сапар Исаков на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе

По его словам, в рамках встречи в узком формате у глав кабминов союза состоялся открытый и конструктивный обмен мнениями по отдельным важным вопросам повестки. При этом Сапар Исаков отметил, что в целом стороны находят понимание в подходах по дальнейшему функционированию и развитию интеграционного объединения.

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«На сегодня одним из актуальных векторов нашего сотрудничества является реализация цифровой повестки ЕАЭС. Отрадно отметить, что российская сторона в рамках председательствования в союзе ставит задачу по ускоренной и успешной реализации цифровой повестки ЕАЭС», — подчеркнул глава правительства.

Он рассказал, что Кыргызстан делает весьма серьезные шаги в реализации национального цифрового проекта «Таза коом». Проект призван внедрить передовые информационные технологии во все сферы жизнедеятельности для качественного улучшения жизни простых граждан, развития экономики и минимизации коррупции.
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