Самокаты и мопеды против пешеходов. Почему улицы Бишкека становятся все опаснее

В Бишкеке становится все больше любителей электросамокатов и мопедов. Да, это экологичный транспорт, но для пешеходов обычная прогулка по городу все чаще превращается в стресс.
В столице растет число аварий с участием электросамокатов и мопедов. По данным УПСМ, в 2025 году зарегистрировали 682 ДТП, пострадали 756 человек и 14 погибли. Это гораздо больше, чем в 2022 году. На фоне этого пешеходы все чаще жалуются на небезопасные тротуары, высокую скорость пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и отсутствие четких правил.
Почему не снижают скорость СИМ
Кикшеринговые компании не спешат снижать скорость самокатов, им это невыгодно, потому как спрос на езду значительно снизится. Ну кому захочется ехать почти наравне с пешеходом?
Кроме того, проблема — поминутная тарификация. Например, если минута стоит 8 сомов, то за 10 минут пользователь заплатит 80 сомов. Естественно, выгоднее ехать быстрее, чтобы тратить меньше. В итоге самокатчики разгоняются на тротуарах, не учитывая риски для окружающих.
Травмы от СИМ растут
Медики фиксируют рост травматизма. В Клинической больнице скорой медицинской помощи ежедневно принимают 2–3 пострадавших от наездов самокатчиков. Травмы — от ушибов до черепно-мозговых и переломов позвоночника.
Штрафы для самокатчиковПроблема уже стала социальной. Сегодня УПСМ проводят рейды: чаще всего фиксируют нарушения на перекрестках, когда самокатчики не спешиваются. Штраф составляет 1 тысячу сомов, но при оплате в течение 15 дней снижается до 300 сомов.
«Боль пешеходов» в Бишкеке
Бишкекчане не зря называют пересечение улиц Байтика Баатыра и Кулатова (остановка «Юбилейная») «болью пешеходов». Там и без того узкий тротуар почти пополам поделен между пешеходами и дорожкой для самокатов и велосипедов.
«У каждого своя правда, но, с точки зрения пешехода, это очень неудобно. Тротуары урезаны, специальных дорожек нет. Столкновения приводят к травмам. Пешеход идет со скоростью 5 километров в час, а самокат разгоняется до 20–30 километров в час», — говорит горожанин, ожидающий автобус.
Самокатчики тоже хотят условийСтудентка Бермет иногда пользуется самокатами — в основном, когда переполнен общественный транспорт.
«Это удобно. Пешком долго. Но наш город пока не приспособлен — нет отдельных дорожек, многие не соблюдают правила», — говорит она.
Девушка старается спешиваться на перекрестках, но как пешеход иногда и сама опасается самокатчиков из-за их высокой скорости. По ее мнению, прежде чем увеличивать количество СИМ, необходимо создать для них инфраструктуру. При этом она отмечает, что и пешеходы часто занимают велодорожки.
Средства индивидуальной мобильности или транспорт?
Изначально тротуары не рассчитывали на нынешнее количество жителей. Их спроектировали в советское время, когда население столицы было гораздо меньше. В итоге тесные пространства еще и поделили между пешеходами и любителями самокатов, велосипедов и мопедов. Это создает постоянные конфликты. Как говорят бишкекчане, «у пешеходов просто украли законную часть и без того небольшого тротуара».
До сих пор не решен вопрос, чем считать электросамокаты и мопеды — транспортом или средствами индивидуальной мобильности. Формально они перевозят людей и имеют колеса, но официально их не приравнивают к транспорту, поскольку это более жесткие регулирование и ограничения.
У кикшеринга свои данныеВ кикшеринговых компаниях утверждают, что постоянно работают над безопасностью. Генеральный директор ОАО «Кикшеринг Центральная Азия» Бактияр Кожокеев заявил, что максимальная скорость самокатов ограничена до 25 километров в час, а в отдельных зонах — до 10 километров в час.
Но где эти зоны, мало кто знает.
«С каждым годом зоны ограничения увеличиваются, а статистика ДТП снижается», — заявил он на одном из форумов.
Дети за рулем и езда вдвоемЕще одна проблема — доступ детей к самокатам. Несмотря на ограничение 18+, на улицах часто можно увидеть школьников, передвигающихся на высокой скорости.
Самокат — удобство или проблема?«С каждым годом количество самокатов и мопедов растет. Наша задача — донести до пользователей необходимость строго соблюдать правила. На скутерах нужно использовать шлемы, на перекрестках — спешиваться, самокат предназначен для одного человека», — говорит начальник пресс-службы УПСМ Бишкека Нурсултан Муратбеков.
Пока кикшеринговые компании не пересмотрят подход к безопасности, например, существенно не снизят скорость движения и не усилят контроль за парковкой и использованием СИМ — ситуация в городе вряд ли изменится.
А при сохранении нынешних условий, когда пользователям выгодно ехать быстрее и оставлять самокаты где попало, нагрузка на пешеходную инфраструктуру и число конфликтов на тротуарах будут только расти, как и количество травм и ДТП.