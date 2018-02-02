Дмитрий Медведев: В 2018 году займемся устранением барьеров на общем рынке ЕАЭС

Председатель правительства России Дмитрий Медведев рассказал, о чем премьеры Евразийского экономического союза говорили во время заседания в узком составе. Об этом он заявил сегодня на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.

По его словам, начало года — это всегда время, когда принято подводить итоги и ставить задачи для работы на ближайший год. Именно это премьер-министры и обсуждали достаточно подробно в узком составе.

«Мы провели консультации. По каким-то вопросам решение найдено, какие-то мы продолжим обсуждать. Мы провели достаточно продуктивные дискуссии. В 2018 году нам предстоит заняться устранением барьеров и ограничений на общем рынке союза. В узком составе мы это подробно обсуждали», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В целом стороны положительно оценивают итоги прошлого года как с точки зрения экономической ситуации, так и в части укрепления институтов союза.

Объем торговли между странами ЕАЭС в 2017 году вырос на 27 процентов.

«Рост поставок отмечен практически по всем товарным позициям. Имела место опережающая динамика экспорта несырьевых товаров. Впервые с момента создания союза инфляция в наших странах не превысила целевого ориентира в 7,5 процента. Немалую роль в этом сыграли и те решения, которые мы принимали. В 2017 году мы ликвидировали десять барьеров. Но эту работу надо продолжать активно. На сегодня проблемными остаются сферы технического и таможенного регулирования, транспортных услуг. Экспертная группа по устранению барьеров должна работать максимально эффективно», — заключил Дмитрий Медведев.