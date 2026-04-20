Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от Бишкека до Иссык-Куля

Майские выходные все ближе, а вместе с ними — планы на отдых и спонтанные поездки. Почему бы не отправиться на Иссык-Куль: под любимую музыку, с дорожными сторис и фото в самых живописных местах? Тем более, что всю дорогу вас будет сопровождать отличная связь от Beeline.

Перед майскими каникулами и туристическим сезоном государственный мобильный оператор Beeline значительно улучшил качество сети в популярном направлении — от столицы до Иссык-Куля. Компания уже запустила 40 новых базовых станций по трассе Бишкек — Балыкчи и на иссык-кульском побережье.

В результате этой масштабной работы связь улучшилась:

  • в Чуйской области — в селах Новопокровка, Ак-Тюз, Арал, Чым-Коргон, Джель-Арык, Кашкелен, Нур, Искра, в Чон-Кемине, в Кочкорбаевском а/о, по объездной дороге в Кеминском районе и между селами Ивановка и Красная Речка;
  • в Иссык-Кульской области — на важных участках Боомского ущелья, в городах Каракол и Чолпон-Ата, в селах Жаркынбаево, Маман, Кен-Суу, Курменты, Тамга, Бурма-Суу, Барскоон, Боконбаево, Кашат, Кара-Ой, Джон-Булак, Джети-Огуз, Кош-Кол, Орто-Орукту, Корумду, Сары-Ой, а также Бостери, включая прибрежную территорию.

Улучшения коснулись и тех мест, где раньше сигнал был слабым или отсутствовал: например, на участке Боомского ущелья перед селом Кок-Мойнок, в селах Жаркынбаево, Кен-Суу, Джети-Огуз и Джел-Арык.

«Расширение покрытия на Иссык-Куле и в Чуйской области — часть масштабного развития сети Beeline по всему Кыргызстану, — сказал генеральный директор Beeline Кубаныч Шатемиров. — Помимо установки новых базовых станций, компания последовательно осваивает радиочастотный спектр 2 тысячи 575 – 2 тысячи 625 МГц. Это один из самых ценных диапазонов для развития мобильного интернета. Право на его использование Beeline получил на открытом онлайн-аукционе в конце прошлого года. Для абонентов Beeline это означает, что сеть теперь имеет больше возможностей для роста, а качество связи выходит на новый уровень».

Beeline продолжает развивать сеть, чтобы вы были на связи дома, в пути и на отдыхе. Пусть ваши поездки и новые впечатления будут яркими и по-весеннему теплыми. Счастливых майских выходных!

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии СРНОС при МЦРИТ КР: № № 15-1420-КР от 21.12.2016, 16-1526-КР от 21.12.2016, 14-1102-КР от 17.09.2024, 14-1125-КР от 04.11.2024, 16-0089-КР от 18.08.2025, 21-0489-КР от 06.10.2021, 20-0388-КР от 07.02.2020.

 
