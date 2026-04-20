10:35
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Бизнес

KICB запустил акцию: 25 лет вместе — 5 МИЛЛИОНОВ причин выиграть

В честь своего 25-летия KICB запустил масштабную акцию для всех своих клиентов с призовым фондом  5 МИЛЛИОНОВ сомов.

Участником акции может стать каждый пользователь платежной карты Visa KICB совершивший покупку картой в POS терминалах или онлайн на сумму от 2 тысячи 500 сомов и выше. Каждый 25-й картодержатель становится претендентом на получение приза. Каждый месяц банк определяет 25 победителей, которые получат денежные призы по 10 тысяч сомов.

При этом каждый месяц самый активный картодержатель, совершивший не менее 25 покупок на сумму 1 миллион сомов, станет обладателем МИЛЛИОНА сомов.

Оплачивайте товары и услуги в POS-терминалах, отели, авиаперелеты на сайтах картой Visa KICB и получайте призы!

В честь своего 25-летия KICB каждый месяц будет определять 25 победителей промежуточного этапа и одного счастливчика — обладателя МИЛЛИОНА сомов!

Акция продлится до 20 августа 2026 года, и более сотни клиентов KICB смогут получить денежные призы. Банк определит четырех МИЛЛИОНЕРОВ, и 100 клиентов получат приз в 10 тысяч сомов.

Как заказать карту Visa KICB:

Что нужно делать чтобы стать победителем?

  • Совершайте оплату за товары, услуги, онлайн-платежи (e-commerce) посредством карты Visa KICB на сумму не менее 2 тысячи 500 сомов.
  • Делайте как можно больше покупок, чтобы увеличить свои шансы на победу.

KICB с вами 25 лет на рынке банковских услуг — 25 лет доверия и надежности! Не упустите шанс стать победителем!

Лицензия НБ КР 046.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/370870/
просмотров: 615
Версия для печати
Материалы по теме
KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
«Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Новогодняя акция от KICB: бонусы и выгодные кредиты
Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
KICB присоединился к Деловому консультативному совету по вопросам детей ЮНИСЕФ
Популярные новости
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Бизнес
Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от&nbsp;Бишкека до&nbsp;Иссык-Куля Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от Бишкека до Иссык-Куля
KICB запустил акцию: 25&nbsp;лет вместе&nbsp;&mdash; 5&nbsp;МИЛЛИОНОВ причин выиграть KICB запустил акцию: 25 лет вместе — 5 МИЛЛИОНОВ причин выиграть
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
20 апреля, понедельник
10:18
Возвращение фонтанов у ЦУМа в Бишкеке: что происходит сейчас Возвращение фонтанов у ЦУМа в Бишкеке: что происходит с...
10:00
Самокаты и мопеды против пешеходов. Почему улицы Бишкека становятся все опаснее
09:46
На рынке в Манасе изъяли более тысячи пачек нелегальных сигарет
09:45
Атака на Иран. Йеменские хуситы грозят перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
09:44
Айсулуу Тыныбекова рассказала о родах и впервые поделилась личным опытом