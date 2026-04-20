Возвращение фонтанов у ЦУМа в Бишкеке: что происходит сейчас

В Бишкеке на данный момент у ЦУМа выкопали траншеи под трубы, которые будут обеспечивать циркуляцию воды для фонтана. Об этом в соцсетях сообщил архитектор Ядгар Мухтар.

Фото из соцсетей. Скоро начнется прокладка труб под будущий фонтан

В проектной компании, которая занимается строительством нового фонтанного комплекса, также рассказали о технологическом процессе. Отмечается, что будут проложены две трубы — подающая воду в фонтан и обратного всасывания. Их расположат в так называемой песчаной подушке.

Под комплексом расположены технические помещения с насосной станцией и оборудованием. Всего предусмотрено пять насосов, в том числе насос аварийного откачивания воды.

О сроках завершения строительства не сообщается.

Фото из архива. Такой фонтан обещают горожанам в мэрии

Ранее мэр столицы Айбек Джунушалиев потребовал снести конструкции возле ЦУМа и вернуть фонтанную и зеленую зоны в первоначальный вид, поскольку возводимый объект не соответствовал утвержденному архитектурному проекту и градостроительным нормам.