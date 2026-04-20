10:37
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Общество

Возвращение фонтанов у ЦУМа в Бишкеке: что происходит сейчас

В Бишкеке на данный момент у ЦУМа выкопали траншеи под трубы, которые будут обеспечивать циркуляцию воды для фонтана. Об этом в соцсетях сообщил архитектор Ядгар Мухтар.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Скоро начнется прокладка труб под будущий фонтан

В проектной компании, которая занимается строительством нового фонтанного комплекса, также рассказали о технологическом процессе. Отмечается, что будут проложены две трубы — подающая воду в фонтан и обратного всасывания. Их расположат в так называемой песчаной подушке.

Под комплексом расположены технические помещения с насосной станцией и оборудованием. Всего предусмотрено пять насосов, в том числе насос аварийного откачивания воды.

О сроках завершения строительства не сообщается.

из архива
Фото из архива. Такой фонтан обещают горожанам в мэрии

Ранее мэр столицы Айбек Джунушалиев потребовал снести конструкции возле ЦУМа и вернуть фонтанную и зеленую зоны в первоначальный вид, поскольку возводимый объект не соответствовал утвержденному архитектурному проекту и градостроительным нормам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371009/
просмотров: 437
Версия для печати
Популярные новости
Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Главный трансплантолог РФ провел в Бишкеке успешную операцию по пересадке печени
Бизнес
Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от Бишкека до Иссык-Куля
KICB запустил акцию: 25 лет вместе — 5 МИЛЛИОНОВ причин выиграть
Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
