Возвращение фонтанов у ЦУМа в Бишкеке: что происходит сейчас

В Бишкеке на данный момент у ЦУМа выкопали траншеи под трубы, которые будут обеспечивать циркуляцию воды для фонтана. Об этом в соцсетях сообщил архитектор Ядгар Мухтар.
В проектной компании, которая занимается строительством нового фонтанного комплекса, также рассказали о технологическом процессе. Отмечается, что будут проложены две трубы — подающая воду в фонтан и обратного всасывания. Их расположат в так называемой песчаной подушке.
Под комплексом расположены технические помещения с насосной станцией и оборудованием. Всего предусмотрено пять насосов, в том числе насос аварийного откачивания воды.
О сроках завершения строительства не сообщается.
Ранее мэр столицы Айбек Джунушалиев потребовал снести конструкции возле ЦУМа и вернуть фонтанную и зеленую зоны в первоначальный вид, поскольку возводимый объект не соответствовал утвержденному архитектурному проекту и градостроительным нормам.