Депутат считает, что прежде чем повышать тарифы, надо поднять зарплату и пенсии

Член парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Жыргалбек Турускулов на встрече с журналистами в формате «без галстуков» пытался объяснить, куда ушли деньги от экспорта электроэнергии. Но не смог.

По его словам, он сам не знает, и депутаты ЖК намерены выяснить это.

По данным Жыргалбека Турускулова, за два года в энергосектор вложено $2 миллиарда. Но денег, по его словам, все равно не хватает.

Он считает, что прежде чем повысить тарифы, надо поднять заработную плату и пенсии.

Тему повышения платы за электроэнергию вновь подняли после аварии на ТЭЦ.