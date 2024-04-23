Минэнерго предлагает пересмотреть тарифы на отопление и горячую воду

Министерство энергетики предлагает пересмотреть тариф на отопление и горячую воду. Проект постановления кабмина «О внесении изменений в постановление кабинета министров «Об утверждении среднесрочной тарифной политики Кыргызской Республики на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2021-2025 годы» от 30 сентября 2021-го № 193» ведомство вынесло на общественное обсуждение.

В целях снижения субсидирования и поэтапного достижения самоокупаемости энергетического сектора, а также введения справедливого подхода к тарифообразованию проектом предлагается ввести социальную норму ежемесячного потребления тепловой энергии для жилого помещения с общей площадью до 80 квадратных метров (с увеличением действующего тарифа на тепловую энергию на 25 процентов), тариф на горячее водоснабжение приравнивается к социальной норме.

Для граждан, превысивших объем социальной нормы, тарифы будут применяться на уровне стоимости тепловой энергии на каждый квадратный метр превышения. Предлагается установить тариф свыше социальной нормы на уровне себестоимости тепловой энергии.

Кроме того, в целях упрощения расчета тарифов на горячее водоснабжение предлагается тариф на тепловую энергию в виде горячей воды по приборам учета и по норме потребления для всех групп потребителей устанавливать исходя из тарифа на тепловую энергию в виде горячей воды.

Как отмечается в справке-обосновании, целями и задачами проекта являются улучшение основных показателей деятельности энергетического сектора в условиях дефицита денег, введение принципов самоокупаемости энергетического сектора, справедливого подхода к тарифообразованию, в том числе введение социальной нормы потребления, снижение размеров субсидий из государственного бюджета, а также уменьшение объемов перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей.

В Минэнерго напомнили, что постановлением кабинета министров от 30 сентября 2021-го утверждена среднесрочная тарифная политика на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2021-2025 годы. Она предусматривает установление тарифов для всех групп потребителей до 2025-го с ежегодной корректировкой на 10 процентов для населения. В ноябре 2023 года в нее внесены изменения, по которым повышены тарифы для промышленных, бюджетных и прочих потребителей до уровня себестоимости.

При этом социально ориентированные тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для населения сохранили:

на цели отопления — 1 тысяча 248 сомов за гигакалорию ;

; на цели ГВС (за тепловую энергию в горячей воде) — 1 тысяча 120 сомов за гигакалорию;

на цели ГВС (за горячую воду по приборам учета) — 72 сома за кубический метр;

на цели ГВС (за горячую воду при норме за одного человека) — 345 сомов в месяц.

* Эти тарифы применяются для всех теплоснабжающих предприятий, за исключением локальных частных отопительных котельных, осуществляющих теплоснабжение вновь введенных в эксплуатацию многоэтажных домов, которые реализуют тепловую энергию по тарифу, равному себестоимости.

При этом себестоимость одной гигакалории тепловой энергии на сегодня в разрезе теплоснабжающих предприятий выглядит следующим образом:

филиал ОАО «Электрические станции» «Бишкектеплосеть» — 2 тысячи 918,92 сома за гигакалорию;

филиал ОАО «Электрические станции» ТЭЦ Оша — 5 тысяч 933,28 сома за гигакалорию;

КП «Бишкектеплоэнерго» — 5 тысяч 896 сомов за гигакалорию;

ГП «Кыргызтеплоэнерго» — 7 тысяч 780,34 сома за гигакалорию;

Ошское МП «Теплоснабжение» — 5 тысяч 993,46 сома за гигакалорию;

предприятие «Котельная ВДНХ СЭЗ «Бишкек» — 5 тысяч 798,37 сома за гигакалорию;

котельная МП «Токмок Жылуулук» — 8 тысяч 071,89 сома за гигакалорию.

«Тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для бытовых потребителей установлены на уровне значительно ниже фактической себестоимости тепловой энергии и горячего водоснабжения, что приводит к необходимости выделения прямых субсидий из государственного бюджета, а также перекрестного субсидирования между различными группами потребителей. На 2023-й теплоснабжающим предприятиям выделено 3,1 миллиарда сомов субсидий на покрытие затрат по реализации тепловой энергии и горячего водоснабжения населению», — отмечается в документе.