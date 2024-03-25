Кыргызстан и «Росатом» договорились вместе строить малые ГЭС

Министерство энергетики Кыргызстана, страновой офис «Росатома» в Кыргызстане и АО «Русатом Сервис» заключили соглашение о проработке и реализации в Кыргызстане проектов в сфере малой гидроэнергетики. Церемония подписания документов прошла в рамках XIII форума «Атомэкспо».

От имени «Русатом Сервис» контракт подписал генеральный директор Евгений Сальков, от Министерства энергетики Кыргызстана — министр Таалайбек Ибраев, от имени странового офиса госкорпорации «Росатом» в Кыргызстане — генеральный директор Дмитрий Константинов.

Стороны закрепили договоренность сотрудничать в рамках проработки и реализации инвестиционного проекта по строительству объектов малой гидроэнергетики в Кыргызстане мощностью до 400 мегаватт.

Соглашение предусматривает партнерство при строительстве гидроэлектростанций в разных регионах Кыргызстана.

«Кыргызстан обладает колоссальным потенциалом для развития малой гидроэнергетики и строительства ГЭС. Вкупе с глубокой экспертизой «Росатома» становится возможным не только построить экологически чистые источники энергии, но и создать стойкую инфраструктуру и достойные рабочие места в регионе», — отметил генеральный директор «Русатом Сервис» Евгений Сальков.

Таалайбек Ибраев отметил, что в Кыргызстане созданы благоприятная среда и условия для международных инвестиций в проекты гидроэнергетики.

«Уверен, что серьезные долгосрочные планы «Росатома», связанные с инвестициями в Кыргызстан, послужат правильным посылом и для внутренних инвесторов. Вложения в гидроэнергетический сектор в Кыргызстане — это прибыльные и надежные инвестиции, а правительство республики будет и дальше на всех уровнях поддерживать строительство новых проектов ГЭС», — подчеркнул Таалайбек Ибраев.