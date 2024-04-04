Акылбек Жапаров рассказал о подготовке к следующему отопительному сезону

«Мы в этом году успешно прошли отопительный сезон», — сказал на заседании Жогорку Кенеша глава кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, объем воды в Токтогульском водохранилище на 1 октября 2023-го составлял 11,7 миллиарда кубометров, а сейчас снизился до 7,3 миллиарда. Причина спада — маловодье.

«Этой зимой проблем с замерзанием воды, как в прошлом году, в бассейне Майлуу-Суу не было, потому что в 2023-м все котлы прошли строгую проверку. Второй гидроагрегат Токтогульской ГЭС введен в эксплуатацию в декабре. Это позволило увеличить мощность на 60 мегаватт», — отметил Акылбек Жапаров.

Он также поделился планами по реконструкции ТЭЦ Бишкека.

«4 апреля я встретился с делегацией компании ТВЕА. Они строили третий и четвертый котлы. Каждые пять лет предприятие обязано само проводить контрольную проверку, с начала эксплуатации прошло семь лет. Сейчас переговоры проведены, вчера мы подписали меморандум», — сказал глава кабмина.

Он рассказал, что установят две газовые турбины за $150 миллионов. На месте котельной на бишкекском заводе «Сельмаш» будет построена мини-ТЭЦ мощностью 550 мегаватт за $210 миллионов (инвестор — Турция). ТЭЦ-2 будет реконструирована. Стоимость — $100 миллионов.

«Даны задания по подготовке к следующему отопительному сезону. Мы приступили к первым ремонтным работам», — добавил Акылбек Жапаров.