Для депутатов, которые проверяли Бишкекскую ТЭЦ, энергетики накрыли стол

Для проверявших Бишкекскую ТЭЦ депутатов энергетики накрыли стол, организовав фуршет. Об этом сообщил «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на члена Жогорку Кенеша Аиду Касымалиеву.

Руководство ТЭЦ организовало фуршет для депутатов Жогорку Кенеша, которые во вторник побывали на объекте, сообщила парламентарий Аида Касымалиева.

Напомним, 30 января, спустя четыре дня после аварии на теплоцентрали, на ТЭЦ прошло выездное заседание парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию. Депутаты искали виновных в ЧП.

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«Заседание завершилось примерно в 16.00. Уходя, я заблудилась и попала во внутренний двор. Там увидела хорошо накрытый стол. Как бывший работник СМИ, стала расспрашивать, для кого он организован. Меня, видимо, спутали с журналистом и попросили уйти. Позже я узнала, что стол накрыли для депутатов», — рассказала Аида Касымалиева.

В среду, когда членов правительства и энергетиков вызвали в Жогорку Кенеш, один из представителей ТЭЦ, увидев Аиду Касымалиеву, упрекнул ее за то, что депутат отказалась «попить чай».

«Не знаю, был ли кто-нибудь из парламентариев на фуршете... Вчера в соцсетях писали, что депутаты присутствовали там, но я лично не видела, чтобы кто-нибудь остался. Могу сказать одно: стол накрывали, однако я против фуршетов в таких ситуациях», — заявила она.

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Авария на столичной теплоцентрали произошла еще в пятницу, 26 января. Чиновники Энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что подачу тепла возобновят через короткое время. Однако подавать тепло в дома горожан начали фактически на пятые сутки.

Вечером 30 января премьер-министр рекомендовал ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности первого заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибека Боркоева и директора ТЭЦ Бишкека Омуркул уулу Нурлана.

Вчера в Жогорку Кенеше заслушали премьера и энергетиков по ситуации на столичной ТЭЦ.