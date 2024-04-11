В результате возгорания на ТЭЦ Бишкека пострадал рабочий

На ТЭЦ Бишкека 10 апреля пострадал рабочий, он госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой помощи.

Как сообщили 24.kg в Минздраве, у пострадавшего ожог пламенем I-II-III степени лица, ушных раковин, обеих верхних и нижних конечностей (20 процентов). Состояние стабильное, пациент под наблюдением.

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По данным Kaktus.media, утром 10 апреля в топливо-транспортном цеху ТЭЦ столицы произошло возгорание угольной пыли.

Напомним, 2 февраля 2024 года ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария, тогда пострадали пять человек. Сегодня на пресс-конференции заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев сообщил, что в котельном цехе было превышено содержание в воздухе угольной пыли.