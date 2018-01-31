Мавзолей первого президента Узбекистана открыли в Самарканде

В Самарканде вчера, в день рождения первого президента Узбекистана Ислама Каримова, открыли его мавзолей. Об этом сообщило агентство «Фергана».

Как отмечается, на мраморной плите, установленной у входа в мавзолей, на узбекском и английском языках выбито: «Это священное место является вечным пристанищем Первого Президента Республики Узбекистан, великого государственного и политического деятеля, дорогого и любимого сына узбекского народа Ислама Абдуганиевича Каримова».

Фото пресс-службы президента Узбекистана. Мавзолей Ислама Каримова

Мавзолей возведен над могилой первого президента, надгробие изготовлено из белого оникса. Стены украшены драгоценными камнями и позолотой, а нижняя часть здания отделана зеленым ониксом.

На территории мемориального комплекса установлен айван (терраса), над порталами которого на узбекском, арабском и английском языках написаны аяты (стихи из Корана) и изречения Каримова.

Фото пресс-службы президента Узбекистана. Мавзолей Ислама Каримова

В ходе строительства отреставрировали и стоящую рядом мечеть Хазрати Хизр, в частности, отделали ее минарет керамической плиткой.

Мавзолей планировалось сдать к годовщине смерти Ислама Каримова, однако работы затянулись.

Фото пресс-службы президента Узбекистана. Шавкат Мирзиеев на церемонии открытия мавзолея

В церемонии открытия участвовали действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и вдова его предшественника Татьяна Каримова. В выступлениях прозвучало предположение, что мавзолей станет местом поклонения и массового паломничества.

Ислам Каримов скончался, по официальным данным, 2 сентября 2016 года. Он правил Узбекистаном более 26 лет — с марта 1990 года. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет.