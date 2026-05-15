В Кыргызстане мэров и акимов смогут переводить без конкурса

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о внесении изменений в систему государственной и муниципальной службы.

Документ предусматривает упрощение отдельных кадровых процедур для чиновников и руководителей органов местного самоуправления.

Согласно указу, действующих глав местных госадминистраций, их заместителей, мэров городов республиканского и областного значения, мэров районных городов и глав айыл окмоту смогут назначать на равные или нижестоящие должности без конкурса.

Такой перевод должен быть осуществлен в течение трех рабочих дней. Кроме того, аналогичный порядок вводится и для действующих заместителей мэров городов.

Также указом вводится специальное удостоверение для лиц, которым присваиваются высшие классные чины государственной службы. Форму и описание документа будет утверждать уполномоченный госорган.

Отдельно прописан порядок лишения высшего классного чина. Основанием может стать вступивший в силу приговор суда либо выявление недостоверных данных в материалах на присвоение чина.

В случае лишения чина удостоверение подлежит изъятию и передаче в архив уполномоченного органа.

Указ вступит в силу через десять дней.