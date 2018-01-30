Депутат: Директор ТЭЦ в СМИ называет три разных причины аварии

«Директор ТЭЦ в СМИ называет три разных причины аварии», — заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по ТЭК депутат Жыргалбек Турускулов и спросил, в чем причина такого поведения.
«Вы все сказали правильно. Настоящая причина аварии — это поломка двух насосов. Один из них был выпущен в 1965 году, а второй — в 1967-м. Они очень старые», — ответил директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу.
«Наледенение, которое вы видите, произошло из-за того, что нами было отключено семь котлов, а не из-за отсутствия стекол», — ответил гендиректор ОАО «Электрические станции» Узак Кыдырбаев.