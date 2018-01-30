Депутат: Директор ТЭЦ в СМИ называет три разных причины аварии

Читайте по теме Авария на ТЭЦ. Кто из чиновников и депутатов лоббировал интересы ТВЕА

«Директор ТЭЦ в СМИ называет три разных причины аварии», — заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по ТЭК депутат Жыргалбек Турускулов и спросил, в чем причина такого поведения.

«Вы все сказали правильно. Настоящая причина аварии — это поломка двух насосов. Один из них был выпущен в 1965 году, а второй — в 1967-м. Они очень старые», — ответил директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу.





Читайте по теме Авария на ТЭЦ. Китайская модернизация за $386 миллионов не выдержала холодов

Депутаты предположили, что причина аварии — обледенение в одном из цехов. «Из-за отсутствия стекол замерз первый агрегат, говорят и показывают по телевизору», — сказал депутат Исламбек Сарсеитов.

«Наледенение, которое вы видите, произошло из-за того, что нами было отключено семь котлов, а не из-за отсутствия стекол», — ответил гендиректор ОАО «Электрические станции» Узак Кыдырбаев.