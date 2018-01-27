Авария на ТЭЦ. Китайская модернизация за $386 миллионов не выдержала холодов

На улице стоят двадцатиградусные морозы. А на Бишкекской ТЭЦ накануне произошла авария. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах.

Сегодня ночью в столице ожидается понижение температуры воздуха до −26 градусов, завтра днем до −18. Столбик термометров в квартирах горожан застыл на отметке +10.

Устранить поломку энергетики обещают к 22.00. При этом в ОАО «Электрические станции» ИА «24.kg» не смогли объяснить, что именно сломалось.

А кто ответит?

Реконструкцию ТЭЦ Бишкека завершили в 2017 году. Обновленную теплоцентраль торжественно открыли 30 августа.

В октябре журналистов возили уже на модернизированную ТЭЦ, чтобы продемонстрировать ее готовность к отопительному сезону.

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Тогда у представителей СМИ возник резонный вопрос: почему задействовано только старое оборудование? Руководство ОАО «Электрические станции» пояснило, что новое пока в резерве. Похоже, не запущено оно на полную мощность до сих пор.

Глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев сегодня заявил журналистам, что накануне была снижена нагрузка с 340 МВт (из них 145 МВт на новом блоке и 195 МВт на старых котлоагрегатах) до 154 (134 МВт на новом блоке и 20 МВт — на старых котлоагрегатах). Отказало оборудование подачи подпиточной воды для старых котлов. Температура сетевой воды снижена с 84 градусов до 62.

Сейчас температура воды на входе составляет 50 градусов, а на выходе не более 30.

Но почему основная нагрузка до сих пор приходится на старые, дышащие на ладан котлы? Или новое оборудование не справляется? А как же тогда многомиллионная (причем в кредит) модернизация?

Модернизация по-китайски

Отметим, заказ на ремонт ТЭЦ получила китайская компания TBEA. Модернизация обошлась в $386 миллионов льготного займа, который Кыргызстан получил на 20 лет с льготным периодом в 11 лет. Выплатить долг страна должна к 2033-му.

Сумма в $386 миллионов формировалась из следующих составляющих:

— стоимость оборудования и материалов — $164,6 миллиона

— расходы на строительные работы — $66,7 миллиона

— расходы на монтажные и пусконаладочные работы — $64,2 миллиона

— другие расходы — $63 миллиона, в том числе административные — $19,2 миллиона

— расходы надзора — $7,4 миллиона

— расходы на транспортировку персонала и технических механизмов — $12,4 миллиона

— пусконаладочные расходы систем — $8,1 миллиона

— расходы на демонтажные работы — $18,3 миллиона

— расходы на обеспечение надежной работы оставшейся части оборудования — $9,1 миллиона.

Еще одна любопытная деталь. ТЭО TBEA представлено не было, но зато выдвинуто условие: «Электрические станции» могут взять кредит в Экспортно-импортном банке КНР, если подпишут контракт именно с ней, что и было сделано. Получается, все расчеты и дальнейший прием работы проводились «на глаз».

В итоге имеем: холодные батареи в квартирах, многомиллионный долг и излюбленную забаву наших чиновников — перекладывать ответственность за замерзающих горожан с больной головы на здоровую.

Зато отрапортовали о создании штаба во главе с первым вице-премьер-министром Аскарбеком Шадиевым и умоляют горожан не включать без надобности электроприборы, опасаясь, что в течение суток столица может остаться не только без тепла, но и без света. А премьер-министр Кыргызстана поручил организовать в столице пункты обогрева и горячего питания для бишкекчан и жителей ближайших районов.