Кыргызстан предложил Японии совместно развивать электронное здравоохранение

«Приоритетной сферой сотрудничества с JICA должно стать электронное здравоохранение. Государство направит все усилия на модернизацию инфраструктуры в данной сфере», — заявил премьер-министр Сапар Исаков на встрече с постоянным представителем Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в КР Казухико Кикучи.

«Однако нам нужны японские ноу-хау, знания и технологии для внедрения электронной медицины: электронные рецепты, телемедицина, дистанционное диагностирование и лечение, обучение врачей, автоматизированная база данных лекарственных препаратов, улучшение сервиса, в том числе электронные очереди, электронные карты пациентов и другое», — подчеркнул глава правительства.

Кроме того, стороны обсудили возможность совместной реализации проекта «Центр единого окна», в рамках которого у представителей бизнеса появится возможность получения необходимых разрешительных документов в одном месте.

Сапар Исаков также предложил японской стороне помочь с реконструкцией Ботанического сада в Бишкеке.

Казухико Кикучи отметил положительную динамику кыргызско-японских отношений.

«Программа «Таза коом» — это очень перспективный проект. В нем заложен большой потенциал для увеличения доходной части бюджета, который можно направить на развитие социального сектора, чтобы люди почувствовали позитивные качественные изменения в жизни. «Таза коом» — это отличный баланс между экономикой и социальным сектором», — отметил Казухико Кикучи.

JICA заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Кыргызстаном, свидетельством чему является реализация различных проектов в стране.

Казухико Кикучи отметил, что в 2018 году начнется разработка новой Стратегии сотрудничества с Кыргызстаном на пятилетний период, основной целью которой является выход на новый уровень экономического взаимодействия.

Он заверил премьер-министра в готовности оказать максимальное содействие в повышении инвестиционной привлекательности Кыргызстана и рассмотреть все предложения премьер-министра.