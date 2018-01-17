Сооронбай Жээнбеков: Знаю не понаслышке возможности и потребности регионов

Сооронбай Жээнбеков провел встречу с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и премьер-министром Сапаром Исаковым. Они обсудили первоочередные цели и задачи развития страны на ближайшие годы в рамках подписанного указа об объявлении 2018-го Годом развития регионов. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Я много ездил по регионам, был руководителем области. Знаю не понаслышке возможности и потребности регионов. На встречах с местными жителями озвучиваются одинаковые проблемы — недостаток чистой воды, неразвитая ирригационная система, нехватка социальных объектов — школ, больниц, детских садов, плохие дороги, некачественное предоставление услуг. Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков призвал преодолеть существующий субъективный подход к распределению бюджетной, кредитной и грантовой помощи, приводящий к дисбалансу в развитии регионов.

Президент Сооронбай Жээнбеков также подчеркнул необходимость усиления прав и обязанностей местных властей, что поможет повысить их ответственность для своевременного решения локальных вопросов, касающихся развития регионов.