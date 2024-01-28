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Власть

Статью о скотокрадстве вернули в Уголовный кодекс. Президент подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 13 декабря 2023 года.

В целях предотвращения и снижения уровня скотокрадства в стране принятый закон определяет ответственность за скотокрадство, Уголовный кодекс КР дополняется статьей 205¹ «Скотокрадство».

Согласно части 1 указанной статьи следует, что тайное хищение чужого скота в незначительном размере (в десять раз превышает расчетный показатель) наказывается общественными работами от 100 до 180  расчетных показателей или исправительными работами от двух до шести месяцев, штрафом в размере от 200 до 500 расчетных показателей или лишением свободы от шести месяцев до двух лет.

Скотокрадство, совершенное в значительном размере (в сто раз превышает расчетный показатель),
наказывается исправительными работами от двух месяцев до трех лет либо штрафом в размере от 1 тысячи до 2 тысяч расчетных показателей или лишением свободы от трех до пяти лет.

Скотокрадство, совершенное в крупном размере (в 10 тысяч раз превышает расчетный показатель); группой лиц; группой лиц по предварительному сговору; с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, организации, учреждения или скотный двор, загон, наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

Скотокрадство, совершенное в особо крупном размере (в 25 тысяч раз превышает расчетный показатель); организованной группой; в составе преступного сообщества, наказывается лишением свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Примечание: под скотом в данной статье понимаются мелкий рогатый и крупный рогатый скот, лошади, ослы и мулы, верблюды, свиньи.

Отмечается, что, согласно принятому изменению в статью 28 Уголовного кодекса, уголовная ответственность за деяния, предусмотренные частями 2, 3 и 4 статьи 205¹ «Скотокрадство», наступает с 14 лет.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285244/
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