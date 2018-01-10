Санжар Муканбетов: Польза для экономики от казино была и есть

Кандидат в вице-премьеры Санжар Муканбетов считает, что решение закрыть казино носило политический характер, и признает, что польза для экономики от игорных домов была и есть.

Отметим, сегодня его в должности заместителя премьер-министра должны утвердить нардепы.



Депутат фракции «Онугуу-Прогресс» Зиядин Жамалдинов поинтересовался, почему закон о лотерее не реализован.



Санжар Муканбетов ответил, что проведен тендер по отбору дистрибьютера, но там были нарушения, поэтому его отменили. Поручением премьер-министра планируется в этом году провести лотерею за счет госбюджета.

«Мы все говорили, что неправильно это идет. Вы сказали, что закон хороший, что для развития бюджета хороший толчок даст предприятие. Вы говорите, что депутаты дают предложения, вы — правительство — должны давать предложения. Сейчас вы говорите о государственно-частном партнерстве, надо тогда было не спешить. Мы тогда спрашивали, есть ли у вас специалисты, вы отвечали, что есть, что закон заработает, и поспешили и приняли закон. Он год не работает», — заявил Зиядин Жамалдинов.

Из бюджета 10 миллионов сомов выделили. Где они? Зиядин Жамалдинов

Санжар Муканбетов ответил, что создано госпредприятие, деньги находятся на его счете.