16:41
+1
USD 68.96
EUR 82.33
RUB 1.21
Власть

Санжар Муканбетов: Польза для экономики от казино была и есть

Кандидат в вице-премьеры Санжар Муканбетов считает, что решение закрыть казино носило политический характер, и признает, что польза для экономики от игорных домов была и есть. 

Отметим, сегодня его в должности заместителя премьер-министра должны утвердить нардепы. 

Депутат фракции «Онугуу-Прогресс» Зиядин Жамалдинов поинтересовался, почему закон о лотерее не  реализован.

Санжар Муканбетов ответил, что проведен тендер по отбору дистрибьютера, но там были нарушения, поэтому его отменили. Поручением премьер-министра планируется в этом году провести лотерею за счет госбюджета.  

«Мы все говорили, что неправильно это идет. Вы сказали, что закон хороший, что для развития бюджета хороший толчок даст предприятие. Вы говорите, что депутаты дают предложения, вы — правительство — должны давать предложения. Сейчас вы говорите о государственно-частном партнерстве, надо тогда было не спешить. Мы тогда спрашивали, есть ли у вас специалисты, вы отвечали, что есть, что закон заработает, и поспешили и приняли закон. Он год не работает», — заявил Зиядин Жамалдинов.

Из бюджета 10 миллионов сомов выделили. Где они?

Зиядин Жамалдинов

Санжар Муканбетов ответил, что создано госпредприятие, деньги находятся на его счете.
Ссылка:
просмотров: 1141
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте подняли вопрос фальшивых ветеранов
Депутат требует запретить коньяк с названиями «Манас», «Семетей», «Сейтек»
Депутаты удивились ничтожным средствам, выделенным на спорт, и требуют больше
Депутаты утвердили Санжара Муканбетова в должности вице-премьер-министра
Депутаты одобрили назначение Санжара Муканбетова на пост вице-премьер-министра
Президента и всех высокопоставленных чиновников хотят обязать носить ак-калпак
Я не такой. Депутаты-мужчины категорически отрицают факт двоеженства
Фракция «Республика — Ата Журт» обсуждает кандидатов на пост лидера
Кто может возглавить фракцию «РАЖ» в парламенте? Названы имена претендентов
Парламент уточняет: 8 ноября пока остается рабочим днем
Популярные новости
Президента и&nbsp;всех высокопоставленных чиновников хотят обязать носить ак-калпак Президента и всех высокопоставленных чиновников хотят обязать носить ак-калпак
Сапар Исаков объявил выговоры ряду должностных лиц, некоторые уволены Сапар Исаков объявил выговоры ряду должностных лиц, некоторые уволены
Прекратите носить! Министр культуры не&nbsp;знает, куда уже девать чапаны и&nbsp;калпаки Прекратите носить! Министр культуры не знает, куда уже девать чапаны и калпаки
Ничего не&nbsp;нашли. Уголовное преследование Тайырбека Сарпашева прекращено Ничего не нашли. Уголовное преследование Тайырбека Сарпашева прекращено
Бизнес
3G&nbsp;и&nbsp;4G-сеть О! охватила еще 71&nbsp;населенный пункт Баткенской области 3G и 4G-сеть О! охватила еще 71 населенный пункт Баткенской области
+3&nbsp;новых магазина O!Store в&nbsp;Джалал-Абадской области +3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области
Более 50&nbsp;сел обеспечены качественной связью от&nbsp;MegaCom Более 50 сел обеспечены качественной связью от MegaCom
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания