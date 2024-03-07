Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров вручил победителям второго этапа стимулирующей лотереи «Требуй чек — выиграй приз!» ключи от электромобилей и путевки за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Лотерея организована Государственной налоговой службой для поощрения граждан требовать кассовые чеки и повышения налоговой грамотности населения.

Во втором этапе лотереи, который проходил с 25 по 30 декабря 2023 года, определены 1 тысяча 244 победителя ценных призов, включая 10 квартир, 11 электромобилей и 4 путевки в Дубай на двоих.

В лотерее приняли участие более 400 тысяч кыргызстанцев.

Акылбек Жапаров поздравил победителей и поблагодарил их за активное требование кассовых чеков при покупках.

«Уплата налогов является обязанностью каждого гражданина. Налоги — это основа для развития государства, улучшения жизни и повышения благосостояния людей. Я призываю всех кыргызстанцев добросовестно платить налоги и требовать кассовый чек при совершении покупок», — сказал он.