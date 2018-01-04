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Власть

Энергетики не могут гарантировать, что тариф на электричество останется прежним

Энергетики Кыргызстана не могут гарантировать, что тариф на электричество останется прежним. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

Депутаты попросили его пообещать, что тариф на электричество повышать не будут. «Я не могу обещать, что тарифы не повысятся. Тарифную политику разрабатывают до 2022 года. Тариф нужно пересмотреть и уйти от иждивенческого подхода», — сказал Айбек Калиев.

В 2017 году энергетики отказались повышать стоимость электроэнергии. В настоящее время разрабатывается новая тарифная политика. Ранее ИА «24.kg» в Государственном агентстве по регулированию топливно-энергетического комплекса сообщили, что пока не закончится отопительный период, тарифы повышать не будут.

Цена электроэнергии составляет 77 тыйынов при потреблении до 700 киловатт-часов в месяц, при потреблении свыше нормы — 2,16 сома за киловатт. За отопление кыргызстанцы платят 1 тысячу 134 сома за гигакалорию.
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