Модернизация электросетей в Бишкеке: проложили 10 километров новых кабелей

В Бишкеке реконструируют и строят новые кабельные сети. Эта работа стала важным шагом в обновлении энергетической инфраструктуры столицы, сообщило городское предприятие электросетей.

По его данным, уже проложили более 10 километров современных кабельных линий, в том числе в районе рынка «Дордой», где нагрузка на электросети традиционно высокая.

Работы по замене линий 10 киловольт реализуют в рамках проекта «Модернизация и устойчивое развитие электроэнергетического сектора». Сейчас прокладывают новые кабели от подстанции «Карагачевая» до ТП № 1339. Это позволит снизить технические потери, увеличить пропускную способность сетей и перейти на рабочее напряжение 10 киловольт, что соответствует современным стандартам энергоэффективности.

Модернизация имеет особое значение для «Дордоя», поскольку здесь сосредоточены крупные торговые и складские площади, требующие стабильного электроснабжения. Обновление значительно повысит надежность питания предприятий и населения в этом районе.





Проект предусматривает реконструкцию 80 километров кабельных линий 6/10 киловольт в Бишкеке в течение трех лет. Его финансируют Международная ассоциация развития (IDA) и Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO).