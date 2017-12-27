Депутаты не стали рассматривать вопрос о реструктуризации долгов энергетиков

Депутаты Жогорку Кенеша сняли с повестки дня рассмотрение постановления парламента о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам в 2017-2018 годах открытых акционерных обществ «Электрические станции» и «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». Решение принято сегодня на заседании.

«У них сегодня очень много долгов. Нужно рассматривать вопрос внимательно. Сейчас из-за непогоды полстраны сидит без света. Я предлагаю снять вопрос с повестки. Здесь вопрос выплаты кредитов и халатности руководства. С учетом всех проблем они просят отложить выплату кредитов на 20-30 лет. Они считают, что в этом нет ничего страшного», — заявил депутат Азамат Арапбаев.

Идею поддержали 66 депутатов. Вопрос сняли с повестки дня.

После голосования недовольство решением коллег высказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Кожобек Рыспаев.

«Я ничего не хочу говорить против коллег, но надо прекращать вставлять палки в колеса правительству. В этом постановлении Жогорку Кенеша нет ничего такого. Речь только о продлении сроков ремонтов и выплат бюджетных ссуд», — высказался Кожобек Рыспаев.

Торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков сообщил, что перед голосованием он спросил мнение правительства, но представители кабмина в ЖК сказали, что у них предложений нет. Выяснилось, что докладчик по вопросу болен.

В итоге депутаты решили рассмотреть спорный вопрос на заседании 28 декабря.