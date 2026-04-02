НЭСК закупает спецтехнику и оборудование на более чем 96 миллионов сомов

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» закупает спецтехнику и оборудование на более чем 96 миллионов сомов. Объявлено два тендера на закупку спецтехники и средств малой механизации, следует из данных, размещенных на портале госзакупок.

Бюджет в размере 53,8 миллиона сомов выделен на обновление автопарка НЭСК. Основную часть суммы планируется потратить на приобретение восьми бортовых грузовых автомобилей, оснащенных кранами-манипуляторами. Согласно техническому заданию, техника должна иметь грузоподъемность установки 6,3 тонны. Также закупается виброкаток стоимостью 218,6 тысячи сомов.

Второй тендер проводится для закупки малой механизации — сумма бюджета составляет 42,6 миллиона сомов.

Для участия в торгах участники обязаны предоставить гарантийное обеспечение в размере 2 процентов от суммы предложения.

Заявки от поставщиков принимаются до 6 апреля 2026 года.