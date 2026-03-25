11:58
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Экономика

НЭСК хочет закупить высоковольтный кабель на 120 миллионов сомов

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) хочет закупить высоковольтный кабель на 120 миллионов сомов. Объявлен соответствующий тендер на закупку силовой кабельной продукции, свидетельствуют данные портала госзакупок.

Общая сумма лотов составляет 119,9 миллиона сомов.

Цель закупки — модернизация и обеспечение стабильной работы энергетической инфраструктуры страны.

Самым крупным лотом стал силовой кабель марки АПвБПуг 3×240/95-10. На его приобретение заложено 97,9 миллиона сомов.

Победитель тендера обязан предоставить 5-летнюю гарантию на свою продукцию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/367317/
просмотров: 246
Версия для печати
25 марта, среда
11:50
Два Гран-при завоевали кыргызстанцы на международном конкурсе танцев в Ташкенте Два Гран-при завоевали кыргызстанцы на международном ко...
11:27
Кабмин обсуждает меры поддержки экспортеров. Что предлагают бизнесу
11:12
НЭСК хочет закупить высоковольтный кабель на 120 миллионов сомов
11:07
Кыргызстанке в России помогли получить 2 миллиона рублей после потери кормильца
11:04
Мэр города Ош предлагает построить пешеходную и велодорогу вокруг Сулейман-Тоо