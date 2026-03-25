ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) хочет закупить высоковольтный кабель на 120 миллионов сомов. Объявлен соответствующий тендер на закупку силовой кабельной продукции, свидетельствуют данные портала госзакупок.

Общая сумма лотов составляет 119,9 миллиона сомов.

Цель закупки — модернизация и обеспечение стабильной работы энергетической инфраструктуры страны.

Самым крупным лотом стал силовой кабель марки АПвБПуг 3×240/95-10. На его приобретение заложено 97,9 миллиона сомов.

Победитель тендера обязан предоставить 5-летнюю гарантию на свою продукцию.