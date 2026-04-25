Власть

Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов

Президент Садыр Жапаров подписал указ о внесении изменений в ряд своих прежних решений, касающихся работы полномочных представителей в регионах.

Документ направлен на совершенствование деятельности аппаратов полпредов и уточнение их структуры и кадровых полномочий.

Согласно изменениям, уточнены категории государственных должностей в аппаратах. В частности, пересмотрены позиции руководителя аппарата и начальников управлений, порядок их формирования в рамках установленного штата.

Полномочным представителям предоставлено право самостоятельно утверждать структуру и штатное расписание своих аппаратов в пределах норм, определяемых кабинетом министров, а также фонда оплаты труда. 

Исключение сделано для аппарата представителя президента в Баткенской области — его структура утверждается отдельно.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок установить нормы формирования аппаратов полпредов и привести свои решения в соответствие с указом.

Указ вступит в силу через 10 дней.
