09:43
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Экономика

Элегазовые выключатели на 112 миллионов сомов закупит НЭСК

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» объявило тендер на поставку элегазовых выключателей 110 и 220 киловольт на сумму 112 миллионов сомов.

В компании объяснили, что это оборудование усилит надежность высоковольтных подстанций и повысит устойчивость энергосистемы к аварийным отключениям. Будут модернизированы ключевые узлы магистральных сетей.

Элегазовые выключатели применяют на подстанциях высокого напряжения для быстрого и безопасного отключения токов короткого замыкания.  

Закупка проходит неограниченным методом. Предложения можно отправить до 2 марта 2026 года.

НЭСК планирует приобрести 46 комплектов выключателей.  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/363598/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Национальная электрическая сеть Кыргызстана закупит спецтехнику за свой счет
Энергетикам передали новую спецтехнику на 145,8 миллиона сомов
Более 3 тысяч опор линий электропередачи обновили в Нарынской области
НЭСК объявила тендер на закупку ГСМ на 370 миллионов сомов
НЭСК: При повторном подключении умных счетчиков дополнительно плата не взимается
Глава Бишкекского предприятия электрических сетей просит горожан экономить свет
Безлимит на свет: руководству НЭСК объявили выговор, есть уволенный
Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
В Нарыне открыли новое здание районного предприятия электрических сетей
НЭСК установила на крыше офиса солнечные панели: сколько электричества сэкономят
Популярные новости
Тенге и&nbsp;рубль после устойчивого роста стали дешеветь. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;февраля Тенге и рубль после устойчивого роста стали дешеветь. Курс валют на 23 февраля
Рубль и&nbsp;тенге продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;февраля Рубль и тенге продолжают дешеветь. Курс валют на 24 февраля
Золотовалютные резервы Кыргызстана превысили $10 миллиардов Золотовалютные резервы Кыргызстана превысили $10 миллиардов
ГНС предупреждает: документом об&nbsp;оплате в&nbsp;кафе является только фискальный чек ГНС предупреждает: документом об оплате в кафе является только фискальный чек
Бизнес
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
Роботическая хирургия в&nbsp;Acıbadem: высокая точность и&nbsp;быстрое восстановление Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
26 февраля, четверг
09:35
Сотруднику ГКНБ пытались дать взятку слитками золота Сотруднику ГКНБ пытались дать взятку слитками золота
09:34
Элегазовые выключатели на 112 миллионов сомов закупит НЭСК
09:24
Рубль обновил максимум года, юань ставит новый рекорд. Курс валют на 26 февраля
09:09
О качестве и стоимости услуг ОМС клиники обязаны информировать — подписан закон
08:49
Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер