Элегазовые выключатели на 112 миллионов сомов закупит НЭСК

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» объявило тендер на поставку элегазовых выключателей 110 и 220 киловольт на сумму 112 миллионов сомов.

В компании объяснили, что это оборудование усилит надежность высоковольтных подстанций и повысит устойчивость энергосистемы к аварийным отключениям. Будут модернизированы ключевые узлы магистральных сетей.

Элегазовые выключатели применяют на подстанциях высокого напряжения для быстрого и безопасного отключения токов короткого замыкания.

Закупка проходит неограниченным методом. Предложения можно отправить до 2 марта 2026 года.

НЭСК планирует приобрести 46 комплектов выключателей.