Национальная электрическая сеть Кыргызстана закупит спецтехнику за свой счет

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» планирует закупить в 2026 году 35 единиц спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что закупку профинансируют за счет собственных средств НЭСК. Намечено приобрести 16 бригадных машин, 8 экскаваторов, 8 автовышек высотой 25 метров и 3 седельных тягача с прицепами. Этот набор ориентирован на обслуживание линий электропередачи, монтажные работы и перевозку оборудования.

Обновление автопарка напрямую влияет на скорость устранения аварий и качество обслуживания потребителей, особенно в регионах с протяженной и изношенной инфраструктурой. Для энергетиков такие перемены также означают более безопасные и технологичные условия труда, говорится в сообщении.

В прошлом году НЭСК приобрела 140 единиц спецтехники.