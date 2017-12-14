Премьер-министр поручил Финполу возбудить уголовное дело в отношении Минтранса

Премьер-министр Сапар Исаков поручил Финполу возбудить уголовное дело в отношении Минтранса. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам безопасности на дорогах.

«Руководство Минтранса рапортует, что введен электронный весогабаритный контроль и теперь все видно. Ничего подобного! Уголовное дело будет возбуждаться. Я доведу это до конца, чтобы вы знали», — сказал глава кабмина.