Премьер-министр поручил Финполу возбудить уголовное дело в отношении Минтранса

Премьер-министр Сапар Исаков поручил Финполу возбудить уголовное дело в отношении Минтранса. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам безопасности на дорогах.
«Руководство Минтранса рапортует, что введен электронный весогабаритный контроль и теперь все видно. Ничего подобного! Уголовное дело будет возбуждаться. Я доведу это до конца, чтобы вы знали», — сказал глава кабмина.
Минтрансу, видимо, доверять нельзя. Надо отдать весогабаритный контроль на аутсорсинг, чтобы частные компании этим занимались.Сапар Исаков