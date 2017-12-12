Закончен аудит ИКАО. Минтранс считает, что все прошло успешно

Накануне в Кыргызстане завершился очередной аудит Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Министерство транспорта и дорог оценило его успешно, заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике статс-секретарь ведомства Эрмек Мамыркалиев.

По его словам, специалисты ИКАО проверяли аэропорт «Манас», авиакомпании страны и Агентство гражданской авиации. Выводы экспертов оказались более положительными, чем в прошлые годы.

«Прошлые два аудита были сложные. Высказывалось много критики и замечаний. Могу сказать, что вчера мы прошли аудит успешно. Да, есть замечания, но в целом работа идет успешно. Думаю, как мы и договаривались с директором ИКАО, в 2018 году все замечания исправим. Надеемся, что в конце 2018-2019 года Кыргызстан выйдет из черного» списка», — отметил Эрмек Мамыркалиев.