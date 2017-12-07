Чтобы ситуация с границей не повторилась, мы должны соответствовать стандартам

«Чтобы не повторялись ситуации на границе, мы должны соответствовать стандартам», — заявил сегодня на неформальной встрече с журналистами премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

По его словам, Кыргызстан впредь будет делать все, чтобы соответствовать стандартам ЕАЭС, чтобы страна ничего на нарушала.

Мы только стали членами ЕАЭС. Для нас техрегламенты пока новые. Идет привыкание. Эта ситуация продлится еще максимум два года. Но новые регламенты дают хорошие перспективы. Они позволяют нам быть конкурентными на рынке ЕАЭС. Сапар Исаков

Кроме того, глава кабмина рассказал, что сегодня в каждой области создаются современные лаборатории. В течение года-полутора лет их оснастят по современным стандартам. Кроме того, на встрече в Сочи (Россия) с главой правительства КНР Ли Кэцяном договорились о строительстве новой лаборатории, которая позволит выпускать продукцию Кыргызстана на европейский рынок.