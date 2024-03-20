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Власть

Вопрос либерализации визового режима обсудили МИД Кыргызстана и Китая

В китайском городе Циндао состоялись консульские консультации между министерствами иностранных дел Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики, в ходе которых были обсуждены важные консульские вопросы, касающиеся сотрудничества и совместных усилий по различным аспектам взаимодействия двух стран. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, одним из ключевых аспектов обсуждения стал вопрос либерализации визового режима между КР и КНР.

Стороны подчеркнули важность упрощения и ускорения процедур выдачи виз для граждан обеих стран, что способствует укреплению туристических, деловых и культурных связей.

Особое внимание в ходе консультаций было уделено вопросам защиты прав и интересов граждан и предприятий Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики. Выражена готовность к активному сотрудничеству в этой сфере для обеспечения справедливости и законности в деятельности граждан и предпринимателей.

Обсужден вопрос о передаче осужденных. Кыргызская сторона выразила просьбу к китайской стороне о содействии в ускорении рассмотрения вопроса перевода осужденных граждан из Китая в Кыргызстан. Говорилось о необходимости активизации взаимодействия между Генеральной прокуратурой КР и Министерством юстиции КНР по данному вопросу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289484/
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