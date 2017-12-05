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Власть

Законопроект об увеличении штрафов за отсутствие POS-терминалов отклонили

Депутаты парламентского комитета по экономической и фискальной политике отклонили законопроект об увеличении штрафов за отсутствие POS-терминалов. Решение принято сегодня на его заседании.

Минэкономики предлагало увеличить штраф до 50 тысяч сомов, а в случае повторного нарушения — до 100 тысяч сомов. Однако депутаты посчитали, что законопроект содержит коррупционные риски и преждевременен.

В итоге члены комитета большинством голосов отклонили законопроект. «Против» его отклонения выступил лишь глава комитета Нурланбек Макеев.
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