Более 525 миллионов сомов штрафов за нарушение ПДД оплачено в бюджет в 2024 году

В ГУОБДД прошло совещание в режиме онлайн, на котором подведены итоги работы за 10 месяцев 2024 года.

По данным ведомства, с начала года выявлен 890 тысяч 461 нарушитель правил дорожного движения. Они оплатили штрафов на общую сумму 525 миллионов 324 тысячи 955 сомов. Это на 80 миллионов 6 тысяч 450 сомов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

11 тысяч 265 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

165 тысяч 162 водителя превысили скорость;

2 тысячи 948 водителей незаконно нанесли тонировку на окна;

19 тысяч 396 водителей управляли транспортом без документов;

444 водителя участвовали в автогонках;

428 тысяч водителей игнорировали дорожные знаки;

109 тысяч 870 водителей не использовали ремни безопасности.

За различные нарушения оштрафовано 85 тысяч 400 автомобилей.

Руководство ГУОБДД поручило подразделениям на местах усилить работу для предупреждения ДТП.