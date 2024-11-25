В городе Ош за обмен валюты без лицензии оштрафовали граждан на 52 тысячи сомов

В Оше в отношении трех граждан Национальный банк наложил штрафы на 52 тысячи сомов. Об этом сообщил регулятор.

В южной столице выявлены случаи обменных операций с наличной иностранной валютой без лицензии Нацбанка. Нарушения зафиксировало Ошское областное управление НБ КР в отношении трех граждан страны: Ж. у. Н., М.А.А. и А. у. С.

Каждому из них назначен штраф в размере 17,5 тысячи сомов. Это решение принято в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок осуществления валютных операций.