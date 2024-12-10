Штрафы за превышение средней скорости ввели в Казахстане. Какие суммы взысканий?

С 4 декабря на дорогах Казахстана официально начали применять штрафы за превышение средней скорости движения транспортных средств на прямолинейных участках трасс международного и республиканского значения. Нарушения фиксируются автоматическими системами, которые рассчитывают среднюю скорость движения автотранспорта, деля пройденное расстояние на затраченное время.

Отмечается, нововведение направлено на повышение безопасности дорожного движения, учитывая, что значительная часть ДТП на загородных трассах происходит из-за превышения скорости.

Какой штраф за превышение средней скорости

Превышение на 10-20 километров в час: 18 тысяч 460 тенге (≈ 3 тысячи 138 сомов).

Превышение на 20-40 километров в час: 36 тысяч 920 тенге (≈ 6 тысяч 284 сома).

Превышение на 40 километров в час и более: 73 тысячи 840 тенге (≈ 12 тысяч 553 сома).

Повторное превышение в течение года: 110 тысяч 760 тенге (≈ 18 тысяч 822 сома).

Превышение на 60 километров в час и более: 147 тысяч 680 тенге (≈ 25 тысяч 91 сом).

* Пересчет выполнен по курсу 1 тенге = 0,17 сома. — Прим. 24.kg.

С учетом того, что с 1 января 2025 года в Казахстане размер месячного расчетного показателя (МРП) увеличится, можно ожидать, что штрафы еще вырастут.

Что нужно знать о штрафах за среднюю скорость

1 В отличие от традиционных штрафов за превышение скорости, которые фиксируют моментальное превышение, новый штраф учитывает среднюю скорость на заданном участке дороги. Система измеряет время, за которое автомобиль проехал участок, и на основе этого рассчитывает среднюю скорость. Размер штрафа зависит от того, насколько водитель превысил среднюю скорость.

2 Водители больше не смогут избежать штрафа, снижая скорость только перед камерами. Система контролирует движение на протяжении всего участка, что исключает возможность избежать наказания кратковременным снижением скорости.