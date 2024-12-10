За проезд зайцем в общественном транспорте Бишкека будут штрафовать

Теперь за проезд зайцем в общественном транспорте будут штрафовать, сообщает мэрия Бишкека.

Сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с ГУОБДД и МП «Бишкекский городской транспорт» будут проводить рейдовые мероприятия в общественном транспорте и проверять, оплачивают ли пассажиры за проезд.

В случае выявления фактов неоплаты за проезд пассажиры будут оштрафованы в рамках действующего законодательства КР.

Отметим, что, согласно 8 пункту статьи 199 Кодекса о правонарушениях, неуплата за проезд и провоз багажа в муниципальном общественном транспорте, а равно нарушение правил пользования городским общественным транспортом влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей (1 тысяча сомов).