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Общество

За проезд зайцем в общественном транспорте Бишкека будут штрафовать

Теперь за проезд зайцем в общественном транспорте будут штрафовать, сообщает мэрия Бишкека.

Сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с ГУОБДД и МП «Бишкекский городской транспорт» будут проводить рейдовые мероприятия в общественном транспорте и проверять, оплачивают ли пассажиры за проезд.

В случае выявления фактов неоплаты за проезд пассажиры будут оштрафованы в рамках действующего законодательства КР.

Отметим, что, согласно 8 пункту статьи 199 Кодекса о правонарушениях, неуплата за проезд и провоз багажа в муниципальном общественном транспорте, а равно нарушение правил пользования городским общественным транспортом влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей (1 тысяча сомов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313733/
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